Международен ден за борба срещу расизма, ксенофобията и антисемитизма

Днешният ден е определен за Международен ден за борба с расизма, фашизма, антисемитизма и ксенофобията по идея на европейската мрежа "Обединени за действия между културите".

Той се отбелязва най-вече в Европа от 1988 г. насам.

Вечерта на 9 срещу 10 ноември 1938 г. в Германия и Австрия избухва организирана агресия от страна на немците и поддръжниците на Хитлер срещу евреите, техните синагоги и собственост. В историята тази вечер остава като Кристалната нощ заради масово изпочупените стъкла на витрини и частни домове на евреи. Стихийните набези срещу имуществото на еврейските жители на Германия и Австрия е извършено по заповед на Хитлер и организирано от Хайнрих Химлер - началник на елитната военна организация SchutzStaffel (SS), и Паул Йозеф Гьобелс - министър на пропагандата в Третия Райх (нацистка Германия). По време на акцията са разрушени 267 синагоги и 815 магазина, а повече от 30 хил. евреи са отведени в концлагери. Своите действия властимащите мотивират с убийството на съветник на немски посланик, което се предполага, че е извършено от евреин, станало причина немският народ да търси възмездие.



9 ноември в историята:



Събития



1494 г. — Династията Медичи стават владетели на Флоренция.

1799 г. — Наполеон Бонапарт извършва държавен преврат, който слага край на правителството на Директорията и поема цялата власт във Франция.

1861 г. — В университета на Торонто се провежда първият футболен мач в Канада.

1888 г. — Джак Изкормвача убива Мери Джейн Кели, последната известна жертва.

1906 г. — Теодор Рузвелт осъществява първото посещение на президент на САЩ зад граница, като извършва инспекция на строителството на Панамския канал.

1918 г. — Кайзер Вилхелм II абдикира и Германия е провъзгласена за република.

1921 г. — Алберт Айнщайн е награден с Нобелова награда за физика за неговата работа по фотоелектричния ефект.

1923 г. — В Мюнхен, Германия, полицията и правителствени сили потушават Бирения пуч на нацистите.

1938 г. — Холокост: В Нацистка Германия е извършен първият масов погром над евреи, известен като Кристалната нощ след смъртта на Ернст фон Рат.

1953 г. — Камбоджа придобива независимост от Франция и става конституционна монархия под управлението на крал Нородом Сианук.

1985 г. — Гари Каспаров става най-младият световен шампион по шахмат, след като побеждава Анатолий Карпов.

1989 г. — Студената война: Контролираната от комунистите Източна Германия отваря контролно-пропускателни пунктове в Берлинската стена и позволява на гражданите свободно да преминават в Западна Германия.

1990 г. — Мери Робинсън става първата жена-президент на Ирландия.

1994 г. — Открит е химичният елемент дармщадтий.

2000 г. — Открит е Албиорикс - естествен спътник на Сатурн.

2005 г. — 56 души загиват при терористични атаки в три хотела на Аман (Йордания).

