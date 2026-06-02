Международен турнир по водна топка във Варна събира средства за младеж с онкологично заболяване

Снимка: Община Варна

Рекорден брой участници, мачове и държави ще се включат в X юбилеен международен турнир по водна топка DEVIN CUP 2026. Проявата под егидата на Община Варна е от 3 до 7 юни на плувния комплекс „Приморски” във Варна, а организатор е СК „Комодор”.

В надпреварата ще увидим 32 отбора от 5 държави – Молдова, Румъния, Турция, Украйна и домакина България. Програмата предвижда общо 90 двубоя в две възрастови групи – U13 с участието на 20 отбора и U15 с 12 отбора. Форматът е безпрецедентен за България, тъй като мачовете ще се играят на три игрища едновременно, а това прави състезанието най-големият турнир по водна топка в България досега по брой изиграни мачове.

Клуб „Комодор” като организатор на проявата превръща турнира в повече от обикновено спортно събитие. Надпреварата има благотворителен характер, като идеята е да подпомогне 16-годишния Виктор в битката му с тежко онкологично заболяване. Момчето се нуждае от спешни операции на белите дробове заради две големи метастази. По време на събитието ще бъде поставена кутия за дарения, като всички събрани средства ще бъдат насочени изцяло в подкрепа на Виктор.

Организаторите вярват, че спортът обединява хората и дава възможност за изява на подрастващите, насърчава междукултурен обмен и изгражда приятелства, отборен дух и взаимоуважение между участниците от цяла Европа.

Редактор "Екип на Петел",

