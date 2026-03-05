Mеждународнa ИЗЛОЖБА НА КОТКИ е най-голямото и най-значимото събитие във Фелинологията за годината. 21-22 Maрт 2026 г

Скъпи приятели!

Имаме удоволствието да Ви информираме за изложба на котки в България. Изложбата ще се проведе по правилата на Световната федерация на котките WCF.

Изложението ще се проведе на 21 и 122 Март в Двореца на културата и спорта.

В огромна зала под един покрив ще се съберат победители в множество международни конкурси и изложби. Котки и котенца от различни породи и цветове, от водещи развъдчици от цял свят.

Очаква Ви интересно и ярко пътешествие в чудния свят на котките, забавна шоу - програма, конкурси и приятни изненади !

Програма на изложбата:

Увлекателно представяне на участниците;

Представяне на редки и екзотични породи котки;

Многобройни рингове и шоута;

Голяма селекция и шоу - представяне на котенца от малки породи до брутални гиганти от котешкия свят.

Празнична развлекателна програма за зрителите;

Задълбочена екскурзия в породите котки от водещите световни развъдчици;

Прекрасна възможност да намерите ваше пухкаво съкровище!

По време на ринговете и изложенията за породи посетителите ще могат да се запознаят с котки от редки породи и признати звезди от света на котките, да научат много интересни факти за котките.

Ако отдавна мечтаете за коте или просто мислите да си вземете космат приятел, тогава няма да намерите по-добро място от това!

На изложбата всеки ще има възможност да общува с професионални развъдници и да се запознае с породата котки, която харесва.

И, разбира се, да изпълните заветно желание - да намерите котето на мечтите си.

В изложението ще участват и представители на различни фирми, произвеждащи котешки храни и различни продукти за котки.

Можете да закупите техните продукти на специални цени за изложители и посетители на нашето изложение!!

Очакваме ви на 21-22 Март 2026 г. на адрес: бул. Варна. "Княз Борис I-ви" 115, 9002 Варна Център, България

Програмата на изложбата:

Шоу на дългокосмести котки,

Шоу на невероятни редки породи,

Шоу на най-големите котки - мейн куун както и много други рингове и състезания.

За регистрация за изложбата

https://www.wcfcatonline.com/

