Международната строителна корпорация КУБ стана финансов партньор на 54-тото издание на Купа „8-ми Декември“ по спортно ориентиране. Събитието, организирано от Спортен клуб „Академик“ (Варна), се проведе в морската столица, близо до Аладжа манастир.

Състезанието привлече вниманието на над 100 участници от различни възрастови категории — от спортисти на възраст до 10 години до ветерани над 75 години. Този вид спорт традиционно изисква от атлетите не само физическа издръжливост, но и бързо стратегическо мислене за намиране на контролни точки в непозната местност с помощта на карта и компас.

За развитието на младите спортисти с финансовата помощ на КУБ Корпорация бяха закупени GPS предаватели. Това най-ново оборудване ще бъде на разположение на младите възпитаници на клуб „Академик“ и ще позволи значително да се оптимизира тренировъчния процес.

„За нас отговорността пред обществото е фундаментална ценност и ние се стремим да подкрепяме инициативи, които инвестират в бъдещето“, заяви основателят на КУБ Корпорация Олег Невзоров. „Вярваме, че най-добрият път към възпитаването на бъдещите победители и формирането на здрава нация минава през подкрепата на спортната подготовка и осигуряването на качествено съвременно оборудване“, допълни той.

Тъй като КУБ реализира своя проект „Forest Club“ именно в района на провеждане на състезанието, корпорацията активно се включи в подкрепата на събитието. Тази стъпка е част от ангажиментите на КУБ към местната общност и отразява стремежа на строителния предприемач да се превърне в надежден партньор на региона.

Победители в елитните групи при жените и мъжете станаха Наталия Атанасова и Дани Николов (СКО „Бегун“), а отборната купа, посветена на студентския празник, отиде при техния отбор. На второ и трето място са тимовете на “Компас-крос” (Русе) и “Добротица” (Добрич).

КУБ Корпорация, като международен строителен предприемач, продължава да укрепва репутацията си на компания, която не се ограничава само с изграждането на обекти, а допринася значително за общественото развитие.

