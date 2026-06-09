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Международна награда за панорамната асансьорна кула на „Алея Първа“

Проектът за панорамната асансьорна кула, която ще свързва Морската градина и Крайбрежната алея, беше отличен с престижната награда Architizer A+Awards Popular Choice Winner – едно от най-значимите международни отличия в областта на архитектурата и дизайна.

Архитектурното решение, разработено от студио STARH, спечели в категорията Unbuilt Transportation след публично гласуване на международна аудитория.

Асансьорната кула е замислена не само като инфраструктурен обект, който ще улесни достъпа между града и морето, но и като разпознаваем архитектурен акцент в крайбрежната зона на Варна. Проектът съчетава функционалност, съвременен дизайн и уважение към естествената среда, превръщайки придвижването в преживяване.

„За нас Elevation Tower е пример за това как инфраструктурата може да бъде мислена като архитектура, като преживяване и като принос към идентичността на мястото“, коментира арх. Светослав Станиславов, основател и водещ архитект на STARH.

Радваме се, че част от визията за бъдещото развитие на „Алея Първа“ получава признание далеч извън границите на България и поставя Варна на картата на съвременната архитектура.

Редактор "Екип на Петел",

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