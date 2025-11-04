Международната корпорация КУБ отново проведе акция за почистване на туристически локации във Варна

Във Варна продължава серията екологични инициативи — на 1 ноември се състоя втората акция от годишния плогинг цикъл „Сливи за смет“ , организирана от международната строително-инвестиционна корпорация КУБ съвместно с приятелите от сдружение „Ми разом“. Този път усилията ни бяха част от традиционното почистване организирано повече от четвърт век от Туристическо дружество „Родни балкани“.

По повод Деня на Черно море маршрутът на плогинга премина по морското крайбрежие. В резултат участниците събраха над 250 кг различни отпадъци. От КУБ Корпорация посочват, че пластмасовият отпадък ще бъде предаден за рециклиране, а зоните от квартал Галата, през хижи „Ветеран“ и „Черноморец“, до Паша дере са почистени и готови да посрещнат туристи през следващия летен сезон.

Всеки участник в акцията получи символична нашивка – слива, за включването си и приноса към чистотата на града. По резултатите от всички 12 ежемесечни акции в рамките на цикъла „Сливи за смет“ КУБ Корпорация ще награди с приз най-активния доброволец, събрал най-голям нашивки.

„С всяка следваща акция виждаме как все повече хора се интересуват от нашата инициатива, което не може да не ни радва. Културата на отговорност и съвместни действия в полза на общото благо е част от корпоративната култура на КУБ, защото за нас е важно не само да строим домове, а и да създаваме среда, в която хората искат да живеят — чиста, безопасна и вдъхновяваща. Затова сме благодарни на всеки варненец, който помага градът да става по-добър“, подчерта основателят на КУБ Олег Невзоров.

Съобщава се, че общо за двете проведени досега събития участниците са успели да почистят популярни места за отдих на жителите и гостите на Варна от над един тон отпадъци — включително по пътеките на природен парк „Златни пясъци“ край Аладжа манастир.

*публикация

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!