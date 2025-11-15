Международния валутен фонд постави важни задачи пред Румъния

кадър: Пиксабей

Международния валутен фонд поиска от Румъния правилен микс на политиките и структурни реформи за възстановяване на фискалната устойчивост. Финансова институция прогнозира ръст на румънската икономика от 1,4 процента през следващата година.

Освен за амбициозни реформи в подкрепа на растежа, Изпълнителният борд на Международния валутен фонд призова за защита на финансовата стабилност, се посочва в доклад на международната финансова институция след редовните консултации в Букурещ, допълва БНР. Изпълнителните директори приветстват приетия наскоро мащабен пакет за фискална реформа за периода 2025 година - 2026 година, който отбелязва важна стъпка в справянето с разширяващия се двоен дефицит.

Директорите на МВФ подчертават значението на пълното прилагане на планираната фискална консолидация, която трябва да бъде последвана от по-нататъшни корекции в средносрочен план за укрепване на пазарното доверие и за гарантиране на фискалната устойчивост.

МВФ прогнозира, че румънската икономика ще нарасне с 1 процент през 2025 г. и с 1,4 процента през 2026 г. Тези оценки са по-ниски от пролетните, когато прогнозираният растеж беше съответно 1,6 и 2,8 процента.

