Международният анализатор Мирослав Попов: По случая на Гренландия американският президент ще бъде леко разочарован

кадър: Bulgaria ON AIR

Нима не е ясно, че водеща тенденция в американската външна политика е била тази на проимперско разбиране за света? Доста хора вярват в монополярния модел. Тръмп също вярва в него, но по свой си начин. В сферата на реториката Тръмп се приближава до една примиряваща политика и едновременно с това "ако не правите каквото ви се каже, влизаме с 1200 души.

Това заяви международният анализатор Мирослав Попов в "Денят ON AIR".

Той обясни как е протекла операцията по свалянето и отвличането на венецуелския президент Николас Мадуро.

"Първо спират цялото електричество в региона. Спират всички радарни системи, които наблюдават какво се случва. След това влизат в региона, проучили са го блестящо и минута преди да влязат, един от оцелелите охранители казва "на нас от носовете ни почва да тече кръв" и чак тогава разбира, че всички средства за комуникация са преустановени. И чак тогава влизат, убиват когото трябва и прибират президента Мадуро. Някъде в Карибско море се прехвърля на друг самолет и пристига в Ню Йорк", допълни Попов за Bulgaria ON AIR.

По думите му това се е случвало вече - през 1989 г. по подобен начин се е случило извеждането на президента на Панама.

"Всеки път, когато се случи драстично погазване на международното право има хора, особено в Европа, които казват "така не бива да се прави". Всички знаят. Империалистическото мислене е живо, действащо и седи в главите на определени политици", коментира гостът.

Венецуела е водещ интерес заради петролното си богатство, изтъкна международният анализатор.

"Интересът е да се ръководи този петрол и да се печели от него. Казват колко са били паднали доходите във Венецуела, но се пропуска, че тя е от държавите, подложени на най-голямо ембарго. Иран, Венецуела и чак тогава е Русия с ограниченията, които се налагат. Не трябваше да се извлича президентът от страната, а да се либерализира леко режимът на износ на петрол", посочи той.

"По случая на Гренландия американският президент ще бъде леко разочарован. Жителите там са 50 и няколко хиляди. Зад тях стоят 450 млн. европейци. Брюксел, и ЕС като цяло, е натрупал сръдня. Няма да се стигне до война", убеден е Попов.

