Международният балетен конкурс се завръща във Варна през 2026-а?

Снимки: Виктор Викторов, Нина Локмаджиева

Догодина се очаква възстановяването на Международния балетен конкурс във Варна, който ще бъде със съвсем нов облик и визия за международна сцена. Това съобщи за Радио Варна Светослава Георгиева, директор на общинската дирекция "Култура и духовно развитие".

Възстановяването на балетния конкурс е приоритет, върху който работим няколко месеца. Това е емблема на града, подчерта Георгиева. Тя поясни, че всичко, което се прави от страна на дирекцията, е свързано с бюджетирането и финансирането, а подкрепата на институциите и най-вече на Министерството на културата за провеждането на събитието е изключително важна.

Надявам се да имаме подкрепата и на Общинския съвет, каза още Георгиева.

Културната дирекция в Община Варна подготвя и 100-годишния юбилей на "Варненско лято", който ще бъде отбелязан догодина. Ще бъде едно наистина феноменално събитие, допълни Георгиева.

