Международният фестивал за улични изкуства 6Fest с първо издание във Варна

Община Варна

Варна става 11-ият фестивален град на Международния фестивал за улични изкуства 6Fest, който ще гостува за първи път в морската столица на 4 и 5 юли. Очакват ни циркови представления, светлинно шествие на кокили, живи статуи, куклен театър, клоунада, съобщават от общинската пресслужба.

Програма:

4 юли 2026 г., събота

18:00 - 18:40

Slamproject (Чили)

Цирково представление „Метаноя“

Локация: вход на Морската градина

19:00 - 20:00

Stelzen-Art (Германия)

Шествие на кокили „Летящите пътешественици във времето“

Маршрут: вход на Морската градина – бул. „Сливница“ – ул. „Княз Борис І“ – бул. „Сливница“ – вход на Морската градина

20:30 - 21:05

Pibe90 (Аржентина)

Цирково представление „Шоуто на Pibe90“

Локация: вход на Морската градина

21:30 - 22:30

Stelzen-Art (Германия)

Светлинно шествие на кокили „Летящите пътешественици във времето“

Маршрут: вход на Морската градина – бул. „Сливница“ – ул. „Княз Борис І“ – бул. „Сливница“ – вход на Морската градина

5 юли 2026 г., неделя

10:00 - 10:40 ч.

Театър „Гестус“ (Благоевград)

„Палечка“ – куклено представление

Локация: Морска градина, сцена „Раковина“

16:30 - 17:10, 17:30 - 18:10, 18:30 - 19:10 ч.

Matrix Entertainment (Сърбия)

Живи статуи

Локация: бул. „Сливница“ между входа на Морската градина и хотел „Черно море“

19:30 - 20:30 ч.

Театър „Метаморфози“ (София)

Клоунада „Червеният нос“

Локация: вход на Морската градина

20:30 - 21:30 ч.

Matrix Entertainment (Сърбия)

Цирково-карнавално шествие

Маршрут: вход на Морската градина – бул. „Сливница“ – ул. „Княз Борис І“ – бул. „Сливница“ – вход на Морската градина

Редактор "Екип на Петел",

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