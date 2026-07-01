Международният фестивал за улични изкуства 6Fest с първо издание във Варна
Община Варна
Варна става 11-ият фестивален град на Международния фестивал за улични изкуства 6Fest, който ще гостува за първи път в морската столица на 4 и 5 юли. Очакват ни циркови представления, светлинно шествие на кокили, живи статуи, куклен театър, клоунада, съобщават от общинската пресслужба.
Програма:
4 юли 2026 г., събота
18:00 - 18:40
Slamproject (Чили)
Цирково представление „Метаноя“
Локация: вход на Морската градина
19:00 - 20:00
Stelzen-Art (Германия)
Шествие на кокили „Летящите пътешественици във времето“
Маршрут: вход на Морската градина – бул. „Сливница“ – ул. „Княз Борис І“ – бул. „Сливница“ – вход на Морската градина
20:30 - 21:05
Pibe90 (Аржентина)
Цирково представление „Шоуто на Pibe90“
Локация: вход на Морската градина
21:30 - 22:30
Stelzen-Art (Германия)
Светлинно шествие на кокили „Летящите пътешественици във времето“
Маршрут: вход на Морската градина – бул. „Сливница“ – ул. „Княз Борис І“ – бул. „Сливница“ – вход на Морската градина
5 юли 2026 г., неделя
10:00 - 10:40 ч.
Театър „Гестус“ (Благоевград)
„Палечка“ – куклено представление
Локация: Морска градина, сцена „Раковина“
16:30 - 17:10, 17:30 - 18:10, 18:30 - 19:10 ч.
Matrix Entertainment (Сърбия)
Живи статуи
Локация: бул. „Сливница“ между входа на Морската градина и хотел „Черно море“
19:30 - 20:30 ч.
Театър „Метаморфози“ (София)
Клоунада „Червеният нос“
Локация: вход на Морската градина
20:30 - 21:30 ч.
Matrix Entertainment (Сърбия)
Цирково-карнавално шествие
Маршрут: вход на Морската градина – бул. „Сливница“ – ул. „Княз Борис І“ – бул. „Сливница“ – вход на Морската градина
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