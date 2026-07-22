Миа Халифа спечели 650 000 долара от титлата на Испания на Мондиала

Снимка уикипедия, Mia Khalifa

Бившата порнозвезда Миа Халифа спечели 650 000 долара от титлата на Испания на Световното първенство по футбол.

Преди двубоя между националните отбори на Испания и Аржентина Халифа заложи 1 милион долара, че европейският тим ще спечели трофея. Коефициентът за залога беше 1,65. В крайна сметка букмейкърите платиха 1,65 милиона долара. Чистата ѝ печалба възлезе на 650 хиляди долара, пише бТВ.

Халифа публикува печелившия си залог и се пошегува, че се гордее със своята „родна страна“, въпреки че всъщност няма испански корени.

По-рано Миа беше заявила, че по време на Световното първенство ще подкрепя всеки съперник на националния отбор на Аржентина.

Редактор "Екип на Петел",

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