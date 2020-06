Microsoft обнови неочаквано Windows 7

(снимка: Matthias Nadler / Microsoft)

Въпреки че официалната поддръжка на Windows 7 приключи на 14 януари тази година, Microsoft изненадващо пусна актуализация за остарялата операционна система. Какво я накара да направи това?

Оказва се, че причината е браузърът Edge. Microsoft просто иска да даде на потребителите на Windows 7 това, което наскоро получиха работещите с Windows 10 – браузър Edge, базиран на Chromium.

Актуализацията под номер KB4567409, пусната тази седмица, инсталира на компютрите с Windows 7 новия браузър на Microsoft, за който компанията не спира да повтаря, че е бърз и икономичен.

Обновлението се нарича „Update for the new Microsoft Edge for Windows 7 SP1 and Windows 8.1, mainly for non-business users on Windows 7”, т.е. от него могат да се възползват обикновените домашни потребители, които все още използват Windows 7.

След инсталиране на актуализацията, новият Edge става част от системата и се позиционира с иконка в лентата със задачи. Той обаче не заменя Internet Explorer като браузър по подразбиране.

Непланираната актуализация KB4567409 за Windows 7 не е свързана с проблеми в сигурността на операционната система и потребителите могат да я игнорират.

