Microsoft се срина

Microsoft Azure, включително Office 365, Minecraft, X-Box Live, Copilot и много други услуги, спряха да работят за хиляди потребители в сряда поради проблеми с нейната система за имена на домейни (DNS).

Технологичният гигант заяви, че "разследва проблем с портала Azure, при който клиентите може да изпитват затруднения с достъпа до него".

Според Downdetector, платформа, която следи онлайн прекъсвания, Azure е била недостъпна за над 105 000 потребители, а Microsoft 365 - за близо 9 000, предава Bulgaria ON AIR.

Microsoft съобщи, че разглежда доклади за проблем, засягащ Azure и свързаните услуги, включително администраторския център на Microsoft 365.

"Работим по отстраняването на проблем, засягащ Azure Front Door, който влияе върху достъпността на някои услуги. Клиентите трябва да продължат да проверяват своите известия за състоянието на услугата. Последните актуализации могат да бъдат намерени на страницата за състоянието на Azure", каза говорител на Microsoft пред Sky News.

В профила Microsoft 365 Status в X бе публикувано съобщение: "Услугите на Microsoft 365 изпитват вторичен ефект, свързан с текущия срив на Azure".

"Идентифицирахме наскоро направена конфигурационна промяна в част от инфраструктурата на Azure, за която смятаме, че причинява проблема. Прилагаме няколко стратегии за възстановяване, включително пренасочване на трафика от засегнатата инфраструктура и блокиране на промените, довели до срива", добави компанията.

"Спираме внедряването на въпросната конфигурационна промяна. Продължаваме да пренасочваме трафика на услугите от засегнатите системи, за да възстановим достъпността. Успоредно с това работим по връщането на инфраструктурата към предишното ѝ състояние", пише още в съобщението, цитирано от Sky News.

Миналата седмица облачната услуга AWS на Amazon също претърпя срив, който предизвика глобален хаос в хиляди сайтове, включително някои от най-популярните приложения в интернет, като Snapchat и Reddit.

