Мигащи стопове при аварийно спиране стават задължителни за новите автомобили в ЕС

Пиксабей

Европейско правило за стоп светлините на новите леки и лекотоварни автомобили вече е в сила за производителите. От този месец общ регламент за безопасност на превозните средства в ЕС задължава компаниите да оборудват всички модели със система за аварийно спирачно сигнализиране. Технологията досега се използваше като екстра за среден и висок клас автомобили, но вече ще е задължителна за новопродадените коли в общността. Очакванията са тя да доведе до чувствително намаляване на ударите отзад при рязко спиране на пътя.

Най-използваният сигнал по време на пътуване са стоповете на автомобила. Те светят постоянно при всяко натискане на спирачката. Но при аварийно спиране новата технология работи различно. Задните светлини започват да мигат с висока честота, привличайки веднага вниманието на останалите участници в движението, предаде БНТ.

Теодор Попов: "Подава им сигнал, че автомобила спира по-рязко, те трябва да се подготвят за да спрат по-бързо и де факто знаят че се случва нещо пред тях, което е опасно."

Теодор Попов кара автомобил оборудван с аварийната система за сигнализиране. И казва, че тя е полезна, защото насочва вниманието на водачите.

Теодор Попов: "Намаля се възможността за верижни катастрофи, особено при по-висока скорост. Магистрално, на околовръстните пътища, на извънградските пътища това е много полезно."

Светлинната система са задейства само при рязко натискане на спирачката при скорост над 50 км/ч и рязко отрицателно ускорение. Според експерти това ще доведе до намаляване на пътнотранспортните произшествия, но в България ефектът ще се забави.

инж. Ангел Попов – експерт по пътна безопасност: "Дай Боже да дойде по-бързо, защото ние сме с най-стария парк в Европа, ние купуваме най-малко нови автомобили, повечето купуваме употребявани автомобили, изключително полезна система."

Повечето шофьори у нас използват алтернативен начин за сигнализиране при рязко спиране. Пътуваме от Пловдив към Асеновград, скоростта ни е около 80 км в час, ако се наложи да спрем рязко, натискаме спирачката и когато сме сигурни, че ще избегнем катастрофа, пускаме и аварийните светлини. Шофьори, които често пътуват, одобряват мярката и казват, че тя може да намали тежките пътни произшествия.

Тодор Попов: "Сега като видим, че премигва, то е по-бързо, отколкото ти да пресегнеш и да натиснеш авариен мигач, така че би трябвало да е по-адекватна мярката."

Благой Запрянов: "Сто процента ще допринася за безопасността, просто ще привлича внимание, което мисля, че е доста важно. И винаги да се съобразяваме с околните, да не мислим само за нас си, когато използваме спирачки или каквото и да било."

Теодор Попов: "Елементарни неща, но спасяват човешки животи, а имаме нужда от това."

Новата функция вече е задължителен стандарт за производството на модели автомобили от всички категории. А очакванията са общия регламент за безопасност на Европейския съюз да не доведе до оскъпяване на колите.

инж. Ангел Попов – експерт по пътна безопасност: "Нейното производство на тая система ще бъде в милиони бройки и няма да се отрази върху стойността на автомобила."

Все повече активни функции за безопасност стават стандартно фабрично автомобилно оборудване. Задължително новите коли вече ще имат и система за предупреждение за разсейване на шофьора.

Редактор "Екип на Петел",

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