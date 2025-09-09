Миглена Ангелова побесня: Дъщерите ми раждат във Франция и Германия. В България лекарите станаха бизнесмени и писари

Кадър БТВ

Дъщерите ми раждат във Франция и Германия, каза известната журналистка

"Лекарите станаха бизнесмени и писари." Това обяви пред "България Днес" журналистката Миглена Ангелова. Бившата тв водеща, която е родена в Русе, коментира за вестника трагедията с починалата 21-годишна родилка в болница в крайдунавския град. Самата Ангелова, която е майка на цели 4 рожби, за щастие "не е имала никакви проблеми при ражданията си". "А родих всичките си деца в Русе", уточни тя.

В края на лятото обществото бе потресено след загадъчната смърт на млада родилка. Всичко започва на 21 август, когато Габриела Георгиева дава живот на второто си дете. Младата жена ражда здраво момченце в Университетската болница в Русе. Само три дни по-късно състоянието й внезапно се влошава и майката издъхва в лечебното заведение. Преди смъртта си родилката се оплаквала от силни болки, но според нейни близки не й било обърнато никакво внимание. Причината за смъртта на Габриела все още е неизяснена.

