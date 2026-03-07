Миглена от Ямбол управлява цял град в Съединените щати

кадър: бТВ

Българка от Ямбол вече управлява цял град в Съединените щати. Миглена Димов е „градски мениджър“ на Стоун Маунтин в щата Джорджия. Как се гради кариера отвъд Океана и колко трудно е да се достигне до тази висока управленска позиция в Съединените щати - Мелина Василева разказва.

На 9000 километра на запад от Ямбол е щата Джорджия. А в сърцето му - градът Стоун Маунтин. Топ туристическата атракция за региона. Първоначално възниква около стари ЖП линии. А носи името си "Каменната планина" заради спиращата дъха природа и релеф. И макар тук да живеят над 6 хиляди американци, за развитието и разцвета на града е отговорна българка.

"Нито една община и нито един град в областта, в която аз живея, няма тази красива планина. Ние имаме феномен", разказва в ефира на бТВ Миглена Димов.

Миглена Димов е градският мениджър на Стоун Маунтин. Позиция без аналог в българската политическа среда, но ключова за американския обществен живот.

"Имаме кмет и консули, но те са повече на високо ниво да диктуват политиката на самата община, докато този човек, който управлява всичките отдели и проекти, това вече е градският мениджър. Аз съм вътре в самата община и аз управлявам всичките работници. Кметът и консулите – те командват само мен, те нямат право да командват тези, които са директорите и работниците", разказва тя.

И казва - ако кметовете имат повече представителни функции, то градските мениджъри са като министрите - имат значима роля в ежедневната работа по проблемите на хората.

"Няма ден, няма нощ, не се яде и не се спи. Ти в момента си в служба на народа и във всеки един момент, когато на теб ти се обадят, защото те ще се обадят на мен и аз вече трябва да взема някакво решение", споделя Миглена.

Миглена Димов прелита океана и започва своя живот в Щатите преди 14 години. След като завършва висшето си образование по хотелиерство и ресторантьорство в Бургас опитва първо да започне да работи в България. Но се разочарова заради липсата на възможност за развитие.

"Бяха малко по-тежки времена в България и имаше много частни хотели, които отиваш да кандидатстваш за по-висока позиция обаче ми дават отговор „Жената на шефа е управител на хотела, пък дъщеря му е управител на ресторанта“, споделя Димов.

"За мен беше много тъжно да видя, че аз съм учила 5 години и знам правилата и знам как да посрещна вашите гости и как да привлека тези гости да се върнат, как да ви развия туристическия бизнес и целия хотел и в следващия момент е някак си частен семеен бизнес, в който повечето от служителите нямат никакво образование", разказва още тя.

И след като се мести с ученическата си любов отвъд Океана вижда различното отношение, но и реалните шансове за кариера и нов живот.

"Собствениците въобще не ги интересуваше в началото, че имаш бакалавър, магистратура. Ти трябваше да започнеш от началото", разказва Миглена.

"Първата ми работа в Америка беше да давам хляб и вода на хората в ресторанта. Те идват на масата, докато седне човекът на масата трябва да му налееш вода и да му сложиш панерче с хляб. Ти не говориш с гостите, освен да им кажеш „добър ден, добър вечер“, това е. В последствие станах сервитьорка в този ресторант", казва още тя.

И като доказва, че българите са амбициозни, но и талантливи - успява да сбъдне американската мечта. Благодарение на нейната работа, ресторантът й печели награда, за която се бори от 10 години. Така следва повишение. Омъжва се. Получава и нов псевдоним - Маги - измислен от тогавашния й работодател:

"Когато работихме върху визитката той каза – много е трудно на хората да ти произнесат името, не го приемай лично. Искам да си избереш име, което много лесно ще се запомни.

Кажеш ли Маги Димов, всички ще го запомнят веднага!"

И така Маги Димов впоследствие завършва магистратура по бизнес администрация. И след майчинството животът й поема по нов път.

"Излезе обява в една от общините, че се търси човек, който да им движи събитията. В Ямбол имаме много събития по различни поводи и не се бях замислила, че има специален човек за това. Аз съм била в три общини, започнах да правя ивентите, направих връзка с бизнесите, общината беше малка и нямаше бюджет. Аз им казвах: „Елате да си отворите маса, щанд, малко магазинче". Тогава те започнаха да даряват на общината в последствие се отвори в друга община работа в отдела по икономическо развитие и те веднага ме взеха. Оттам исках да бъда директор икономическо развитие и това е третата община, където отидох", разказва Маги.

Назначаването й идва след единодушно решение на основните фигури в общината, които взимат под внимание и мнението на служителите, които Маги вече ръководи към този момент.

"Имаше разговор с шефа на полицията, както и с предишния ми шеф и те заедно решиха и казаха „Дайте възможност на Маги, защото тя командва половината община и трябва още 1-2 отдела да й се дадат. Колективно тогава взеха решение. Не ме направиха градски управител веднага, 8 месеца бях на изпитателен период", споделя Маги.

Всеки ден пътят на Миглена до работното й място е около 1 час в едната посока, и то ако няма трафик. Но мотивацията е това, която я което я води.

"Аз наистина си обичам и колегите, мястото и всички трептим на една вълна, и всички сме позитивни, на всички казваме, че това градче ще се превърне обратно в туристическа дестинация, я която е била", споделя още Маги.

Признава, че макар градът край голямата гранитна скала да има своята туристическа слава има и доста проблеми. И се надява в близките години условията за живот и развлечения да са много по-добри.

