Мигрант загина при катастрофа край Шабла след гонка с полицията

Булфото

Един мигрант е загинал, а двама са ранени вследствие на катастрофа в близост до село Божаново, община Шабла.

По информация на ОД на МВР - Добрич микробусът с шестима пътници е самокатастрофирал по време на преследване от полицейски автомобил. Петима са откарани в многопрофилната болница в Добрич.

Инцидентът е станал около 12:30 часа. Очакват се повече подробности от Гранична полиция по-късно днес, предаде БНР.

