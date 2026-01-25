Кадър Уикипедия

Британският Daily Mail разкрива нови, редки детайли за здравословното състояние на една от най-големите легенди във Формула 1 – Михаел Шумахер, предаде БТВ.

Седемкратният световен шампион, който преди повече от 12 години претърпя тежка мозъчна травма при ски инцидент във френските Алпи, днес живее далеч от прожекторите – в уединението на луксозното си имение „Лас Бризас“ в Майорка, оценявано на над 30 милиона евро.

Репортер на изданието, посетил района около имението, твърди, че е получил информация от няколко добре осведомени източника. Според тях, и това е може би най-обнадеждаващият детайл, Михаел Шумахер не е прикован на легло.

Въпреки това, 57-годишният германец все още не може да ходи самостоятелно и се придвижва с инвалидна количка в дома си, с помощта на специализиран медицински екип. За него се грижат медицински сестри и терапевти. Всичко това струва десетки хиляди евро седмично – доказателство за постоянните и всеотдайни усилия на семейството му.

След трагичния инцидент съпругата му Корина Шумахер наложи пълна дискретност около състоянието на Михаел. Само тесен кръг от най-близки хора имат право да го посещават, а публични коментари от семейството така и не са правени. През годините това мълчание роди множество слухове – от дълбока кома до пълна неподвижност – но истината остава заключена зад стените на дома.

