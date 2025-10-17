Михаела Филева се обясни в любов на Варна в „Кой да знае?”: Столицата на сърцето ми!

кадри bTV

редактор Веселин Златков

Въпрос, свързан с Варна, предизвика истински фурор в „Кой да знае?” по bTV. Той се падна на отбора на Христо Пъдев и Михаела Филева, които се състезаваха срещу Милица Гладнишка и Андреа Банда Банда.

„Варна не е просто морската столица, това е столицата на сърцето ми!”, заяви вдъхновено Филева. Пъдев пък веднага добави, че там е срещнал жена си, което разбира се прави градът специален.

Милица не пропусна също суперлативите, каза заяви, че варненци са страхотни. „С билети по 50 лева за концертите ни два пъти напълнихме залата”, заяви тя, като накара колегите си актьори да се изненадат на цената за изявите ѝ.

В крайна сметка отборът на Пъдев и Филева не улучиха верния отговор на варненския въпрос, защото певицата много държеше да каже, че познава старата Гръцка махала.

След като се оказа, че преди повече от 120 години кметът на Варна Панайот Кърджиуев сам си е намалил заплатата, Михаела добави:

„Това показва, че Варна винаги е имала достойни кметове”.

