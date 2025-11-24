Михаела Филева се оплака от фалшиви видеа с нея

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Певицата Михаела Филева се появи в понеделник като седмичен коментатор в „Преди обед” по bTV и се оплака, че и с нея вече има фалшиви рекламни видеа, с които тя реално няма нищо общо. За такива ѝ съобщават нейни фенове. Те са ѝ изпратили и примери за фалшиви нейни профили в социалните мрежи.

„Сините тикчита (отметки) все още помагат в социалните мрежи, това важи и за личности, и за медии. Но извън тях трябва да сме внимателни, а з винаги проверявам една новина поне от два източника”, каза Филева. Тя подчерта, че няма регламент за наказание на измамниците, но сигналите към общността в мрежите дават резултат.

Другият коментатор в студиото на „Преди обед” , експертът по киберсигурност Илин Савов обаче разказа, че вече и сините знаци не са напълно сигурно. Има вече много известни личности, включително и политици, които не могат за ползват истинските си профили, защото са „отвлечени” от хакери. Дори и да платят откупа, за да им бъде възстановен профила, гаранция за това няма, така че не го препоръчвам, допълни експертът.

