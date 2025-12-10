Михаела Маринова: Обграждам се с красиви мъже

Редактор: Недко Петров

Певица привлече вниманието върху себе си в любимо на зрителите предаване. Михаела Маринова се появи в "100% будни" заедно с колегата си Тино, който бе един от героите в "Traitros: Игра на предатели". Двамата разкриха любопитни подробности за съвместната им песен, а после разговора бе пренасочен изцяло върху дебюта на Мишето в мюзикъла "Кабаре".

Там тя участва заедно с Боян Арсов, който също се появи в студиото и се настани до нея.

Това даде повод на Михаела да признае, че винаги се обгражда с красиви мъже, визирайки Боян и Тино. Певицата обаче уточни, че това не е сценарий, а се случва по стечение на обстоятелствата.

Иначе Михаела бе откровена, че е преминала и през сложни моменти, за да се справи с голямото предизвикателство в "Кабаре".

С песните и танците не срещнах трудности, но в актьорската игра имах своите затруднения, тъй като персонажът е доста констрантен и труден, както и доста популярен, заяви по БНТ Михаела Маринова.

