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Михаела Маринова: Сбъднах мечтата си

25.07.2026 / 11:33 1

Кадър Нова Тв

Певицата Михаела Маринова разказа за новата си музикална трилогия и за голямата си мечта – концерт в Зала 1 на НДК. Тя беше гост в ефира на „Събуди се“.

Изпълнителката наскоро завърши трилогията с песента „Ехо“, която носи и името на проекта. По думите ѝ трите песни са своеобразен отговор на въпроса „Коя съм аз?“ и разказват за нейните ценности, вярвания, семейството и търсенето на истината.

В „Ехо“ Михаела включва и думи на своята баба, която не е имала възможност да познава лично. Певицата разказа, че се вдъхновява от стиховете ѝ и вярва, че носи част от нея в своето творчество.

Михаела Маринова сподели, че от години записва своите цели и мечти в дневници. Сред тях още през 2023 г. е записала мечтата си да изнесе концерт в Зала 1 на НДК. Тя вече обяви датата – 28 ноември 2026.

За събитието певицата подготвя специална програма с музикантите от своята банда и редица гост-изпълнители. „Концертите ми приличат на храм – на нещо, в което влизаш, а най-важното е обединеността“, сподели Михаела Маринова.

Певицата разказа и за ролята на своя годеник, който активно я подкрепя в преследването на мечтите ѝ. След големия концерт тя планира да продължи работата по своя четвърти студиен албум.

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Коментари
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kris (преди 2 минути)
Рейтинг: 638940 | Одобрение: 126250
Още една певкиня....Като не е могла да стане инфлуенсерка.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
1
0
666 (преди 23 минути)
Рейтинг: 26284 | Одобрение: 6729
А това е?!?

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