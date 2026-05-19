Михаела Маринова така и не поздрави Дара

Някои коментиращи сравняват ситуацията с тази между Лили Иванова и Йорданка Христова, които обтягат отношенията си още през 70-те години заради турне в Япония и това продължава десетилетия наред.

Историческата победа на DARA на Евровизия 2026 продължава да е най-коментираната тема в България, но наред с еуфорията около „Bangaranga“ в социалните мрежи избухна и друг разговор – защо Михаела Маринова така и не поздрави публично колежката си за грандиозния успех, пише Лупа.

Мнозина фенове забелязаха, че докато почти цялата музикална гилдия у нас публикува поздравления към Дара, Михаела Маринова запази пълно мълчание. А това веднага отприщи вълна от коментари, обвинения в завист и спекулации за напрежение между двете изпълнителки.

Особено любопитен за хората се оказа фактът, че и двете певици са част от Virginia Records, а през последните месеци името на Михаела също се спрягаще като потенциален български представител за конкурса. След победата на Дара интернет буквално бе залят от публикации, клипове и

поздравления. Именно тогава част от потребителите започнаха да задават въпроса защо Михаела Маринова отсъства напълно от тази вълна на подкрепа.

„Дори хора, които бяха нейни конкуренти, поздравиха Дара. Защо Михаела мълчи?“, питат фенове онлайн.

Други припомниха, че Мона, която също беше сред обсъжданите имена за конкурса, открито е подкрепяла Дара по време на цялото й участие.

Броени дни след като обяви самостоятелен концерт в Зала 1 на НДК, Михаела Маринова представя нов сингъл с видео и започва да подсказва на феновете си какво да очакват на голямата сцена. Песента е озаглавена „Медал“ и открива предстоящия й мини албум, предаде БГ радио.

„Медал“ не е песен за победата в класическия ѝ смисъл, това е песен за отказа от празните думи, от изкуствените взаимоотношения и за умението да прескачаш постоянната нужда от външно одобрение. Тази идея преминава и във видеото към „Медал“. С екстравагантен, скулптурен стайлинг от дуото The Trackers, Михаела постепенно „съблича“ външния блясък и така достига до себе си.

Музиката и текстът на песента са дело на самата Михаела Маринова и на дългогодишния ѝ творчески партньор и приятел Павел Николов (Pavell). Режисьор на официалния видеоклип е Николай Драганов, с когото Михаела работи и по видеото на хита ѝ „Герой“.

Паралелно с новия сингъл, Михаела Маринова вече гледа и към следващото си постижение – първия си самостоятелен концерт в Зала 1 на НДК, който ще се състои на 28 ноември 2026 г.

Събитието се организира съвместно от Националния дворец на културата и Вирджиния Рекърдс и ще бъде осъществено с медийната подкрепа на БГ Радио.

