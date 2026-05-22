Михаела за Марин след края на "Ергенът": Не искам този човек в близкото си обкръжение

Кадър бТВ

Драми в края на романтичното риалити.

След финала на най-романтичното реалити "Ергенът" 5 Михаела разкрива, че е разочарована след края на предаването и развръзката.

Младата дизайнерка беше фаворитка до последния момент на предаването, след като ергенът Марин шокира с решение - избра Любомира, пише novini.bg.

И разкри, че е имала разговор с Марин извън камерите в палатка в последния ден, в който двамата са прекарали деня заедно: "Още тогава усетих, че аз няма да съм избора."

"Не се сърдя на никого - бях объркана от действията му вътре и навън. От това, което видях като действия навън ще кажа, че не искам този човек в близкото си обкръжение, не можем и да сме приятели. Мнението ми вече е коренно различно, чувствам се залъгана", каза 23-годишната Михаела Василева.

Марин и Любомира също се включиха в предаването, а най-младият ерген нападна Михаела с думите:

"Не бягам от отговорност. Давайки и първи рози, аз я оставях излъгана. И аз се чувствам залъган. Колко пъти не беше искрена с мен? Питах те в предаването за това какво ти е мнението по дадени ситуации, ти ми даваше един отговор, а на синхрони - други", попита обидено той.

