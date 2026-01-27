Малкият Михаил е само на 5 години, но вече води битка, която никое дете не бива да води само. Мишо е диагностициран с тежък аутизъм, той се нуждае от постоянни и специализирани терапии, за да направи крачки към свят, в който общуването, контактът и детството не са недостижими. За да може да продължи лечението си остават едва 7 дни, в които трябва да бъде събрана сумата от 109 925 евро, която е решаваща за продължаването на лечението му в България и чужбина.

Историята на Мишо

Михаил е едно от двете близначета, родени след дълъг и емоционално тежък инвитро процес. В първите месеци от живота си той се развива нормално, но към втория месец майката забелязва изменения в поведението му и започват многобройни прегледи и посещения в болници. На две години семейството получава първоначална диагноза за умствено изоставане, а след допълнителни изследвания на три години Мишо е диагностициран с тежък аутизъм. Тези ранни години включват ежедневни терапии, добавки и опити с различни специалисти, но прогресът остава ограничен и терапиите излизат извън финансовите възможности на семейството.

Лечение

След поставянето на диагнозата семейството започва интензивни терапии у нас, включително посещения при специалисти и ежедневни упражнения, но среща значителни трудности. Майката разказва, че в дома ситуацията е предизвикателна, а традиционните подходи дават само минимални резултати. Стремежът да му бъде осигурена по-ефективна рехабилитация и подкрепа остава водеща цел.

Семейството успява да открие специализирани терапии в Словакия, които дават по-ясен напредък – включително масажи и програми, при които Мишо проявява повече контакт и реакция. Този напредък мотивира семейството да продължи с тези терапии, но разходите са значителни: около 10 000 лева за 10-дневен курс в чужбина, плюс пътувания, настаняване и други процедури, а рехабилитацията в институции като Мирте Дилкозен възлиза на около 16 200 лева годишно. Проучват се и допълнителни медицински възможности като хелатиране и стволови клетки, но и те изискват допълнително финансиране.