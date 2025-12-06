Михалев: Ревизираният бюджет за 2026 г. е същият, просто критичните моменти в него са отложени във времето

Снимка: Булфото

От това, което виждам, което качиха като бюджет по нощите, аз не съм, разбира се, финансист, но това, което обаче на първо четене видях, е, че бюджетът е същият. Това не е някакъв нов бюджет, това е старият бюджет. Единствено тези най-критичните неща, които възпламениха хората, са отложени във времето.

Това заяви Стоян Михалев от ДСБ в студиото на "Говори сега" по отношение на публикуваната от Министерството на финансите ревизирана план-сметка на държавата за следващата година, пише novini.bg.

"Знаете, че един бюджет се прави с прогноза за разходите с 2-3 години напред. Тоест философията е същата. Просто забавят това да се случи сега. От един невъзможен бюджет, който единствено възможен беше, сега се оказва, че има и други възможности", добави депутатът.

И въпреки това, това вече е много късно и нищо не може да реши. Хората, които бяха най-много ударени с тези решения за бюджета, които възпламениха всички, бяха основно от средната класа, работещите хора, работодателите, заяви той.

"Защото те им казаха - сега ще вземем от вас пари, за да си ги харчим. Ще ги дадем на репресивния апарат, за да ни пази от вас, защото вие можете да се разбунтувате, но трябва да с нещо да има да ви мачкаме, каза още събеседникът на БНТ.

"Е, това нямаше как да бъде прието. Това всъщност истински възпламени хората. И ако сега някой си казва, добре де, но нали всичко беше, ето промени се бюджетът, сега няма ги тези най-фрапиращи неща - защо пак се говори за оставка? За оставка се говори, защото "пременил се Илия пак в тия". Защото хората не искат същите хора да продължават да ги лъжат и да ги крадат", добави Михалев.

Според думите на Михалев след масовия протест на 1 декември е получена обществена подкрепа за оставката на правителството на Росен Желязков.

"Ние знаехме, че искаме оставката на правителството. Просто към онзи момент нямахме тази подкрепа, обществена подкрепа", каза още депутатът.

