Михайлов: „Терем – Хан Крум“ има огромен потенциал, но искат да го фалират и окрадат

Снимка: Булфото

Военен завод „Терем – Хан Крум“ в Търговище има огромен потенциал, но най-вероятно искат да го фалират и окрадат. Това каза пред журналисти в парламента лидерът на „Величие“ Ивелин Михайлов, предава БТА.

„Преди са работили 5000 души. Невероятно мощности има. Има пълен завършен цикъл за ремонт, преработка и модернизация на военна техника – танкова, тежка и лека бронирана техника. В едно предприятие най-трудното нещо е да намериш и стиковаш голям брой хора, които, заедно със семействата си, да се пренесат на дадено място и да започнат да развиват дадена дейност. От 5000 души, благодарение на това управление, са останали 100, които сега искат да ги назначат на половин работен ден“, каза Михайлов.

„В същото време Бойко Борисов говори навсякъде по медиите, че ще теглим 1 млрд. дълг, за да правим завод за барут, което е страшно замърсяващо производство. Собственост на чужда фирма ще бъдат 51%, което означава печалбите отново да ходят извън България и няма да има развойни центрове“, посочи още той.

По думите му войната е сблъсък на техника и е важно тя да има къде да се ремонтира. Според него страната ни пропуска ползи, като не ремонтира украинска техника, а тя се ремонтира в страни като Полша и Германия.

„Бойко Борисов и Делян Пеевски извършиха преврат на последните избори. Ние видяхме, че те са изолирани от световната политика. За да могат те да си изперат имиджа, това, което правят, е да продават националния интерес, като правят полезни за чужди компании и правителства сделки“, смята още Михайлов.

