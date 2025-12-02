Михайлов: Хората от протестите искат оставка и затвор за двете прасета

Снимка: Булфото

„Хората от протестите искат оставка и затвор за двете прасета. Те търсят възмездие за тези, които загробват България.“

Това каза председателят на ПП „Величие“ Ивелин Михайлов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Според Михайлов правителството не може да падне с вот на недоверие, какъвто днес от „Продължаваме промяната-Демократична България“ обявиха, че ще внесат. Той посочи, че единственият начин е продължаване с протестите, които да стават все по-масови и надпартийни. Обяви се срещу разделянето между самите протестиращи.

„Ивайло Мирчев днес е казал, че пропуските проксита, каквито според него са „Възраждане“ и „Величие“ не са участвали на протеста, което не е вярно. „Величие“ участва на протеста, но не е идеята дали „Величие“ участва, защото народът участва“, каза още гостът.

Председателят на ПП „Величие“ заяви, че протестите са на хората и допълни, че всички опозиционни партии и допълни са се провалили в това да свалят настоящото управление, поради което се е наложило народът да излезе на улицата и сам да свали правителството.

