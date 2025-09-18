Михайлов: Пеевски с най-нежния глас ми подвикна „мишка“ в коридорите на НС

Снимка: Булфото

При разминаване в коридора на парламента лидерът на ДПС-Ново начало подвикнал "мишка" към лидера на "Величие" Ивелин Михайлов - за това се оплака пред журналисти самият Михайлов.

"Влизайки днес в Народното събрание случайно се разминах с него по коридора. Той отново беше с 5-6 души около себе си и след като мина 5-6 метра зад мен, аз няма да се обръщам да го гледам къде ходи, с възможно най-нежния глас ми каза "мишка", разказа депутатът, цитиран от Дарик.

Очаквайте подробности!

