Михайлов: Ще подкрепим вота на недоверие, но не сме поканени за вносители

Ще подкрепим вота на недоверие, както подкрепяме и протестите по справедливи каузи.

Това заяви пред БНР лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов, като подчерта, че не са поканени да се включат във внасянето му от инициаторите на вота от ПП-ДБ, МЕЧ и АПС.

"Ще гласуваме в зала за вота на недоверие и се надяваме да стане някакво чудо, че да вземе да падне правителството, както стана във Франция".

Михайлов заяви, че срещу партията му има "бухалки":

"В различни медии се отделя толкова много време и място за говорене и писане срещу нас, въпреки че имаме само 10 човека в Народното събрание и сме незначителни, не виждам друга причина да се обръща толкова внимание на нас. ... Ревизии и запори, което е страхотна репресия, защото една фирма така не може да работи и започва да се самоизяжда".

Той посочи, че тази информация я "изнасят" и в чужбина, "за да се знае какво става в България":

"Опозицията, вместо да използва тази информация, за да събори правителството, те продължават да я наслагват в публичното пространство и то лъжовно".

В предаването "12+3" лидерът на "Величие" коментира и случая в Русе, при който пострада директорът на ОД на МВР Николай Кожухаров, за който излязоха кадри от видеозапис на инцидента:

"Това, което се случва, е не само с този шеф, а и с още много шефове на ОД на МВР в страната, като се назначават хора, които нямат моралните и етични ценности за да заемат тази длъжност. За този шеф трябва да се знае, че 2020 г. е уволнен заради корупция от Полицията, след това е бил 2 години разследващ полицай в към Добрич, без да е ходил нито един ден на работа, след което го назначават за директор на ОД на МВР-Русе. ... Тези хора са ударили момчетата и после те са отговорили. Той нито се е представил, че е шеф в МВР. Този човек е на позиция, на която би трябвало да има отговорност, а не да има привилегия, с която той да е недосегаем. ... Ако той не беше в болница, можеше децата да се в болница. След като един човек е физически нападнат, той трябва да може да се защити и законът го позволява".

