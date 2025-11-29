Мика Зайкова: Бойко Борисов беше прав

Кадър БНТ

Бойко Борисов е прав, че в бюджета са отделени 44 милиарда за хазарт и това е огромна сума. Все повече млади хора привикват към него и той трябва да спре да съществува. Данък дивидент трябва да остане. В целия ЕС имат такъв. Само България и Гърция са с 5%. Хърватия е с 8%, всички останали европейски страни са с над 10%. Това обясни пред Lupa.bg икономистът и бивш народен представител Мика Зайкова.

"Нашите бизнесмени трябваше да инвестират част от тези пари, а не да си купуват имения, да правят екзотични екскурзии и пиршества с разни госпожици. Парите от данъка не се харчат ефективно, по-добре е да се вложат в капиталови инвестиции, а не да се работи с технологии от времето на Бай Тошо. Ако данъкът се използваше ефективно, щеше да има повече производителност и да има стоки с висока добавена стойност. Според мен данък дивидент трябва да служи като стимул, като остен. Тези пари е по-добре да се връщат обратно като капиталови инвестиции, за да може да се вдигне нивото на иновациите в нашата промишленост. А сега какво правят: дивидентите на чували ги мъкнат в Гърция и си купуват резиденции", обясни Зайкова.

"Търговците възразяват срещу единния софтуер СУПТО, чрез който ще се отчитат оборотите им. В момента ни крадат. Собствеците на големите търговски вериги не са българи и спестяват част от оборотите си - парите изтичат навън. Когато оборотите се отчитат, това води до изсветляване на икономиката. Така ще се облага реалната печалба", убедена е Зайкова.

Според нея осигурителната вноска леко ще се вдигне. Увеличението ще го разделят - 1% сега, и 1 % по-нататък. Осигурителната вноска за работника не е данък, а инвестиция в бъдещата си пенсия.

"Надявам се да спре покачването на цените сега. Досега достатъчно ги вдигаха. Не съм съгласна лева да стане евро", посочи икономистът.

"Има три варианта за бюджета - изтегляне, отстъпки на властта или удължителен закон. Убеден съм, че ще се разберем, защото ще отстъпим от всичко, което не ми харесва в план-сметката". Това каза в кулоарите на парламента днес лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

В план-сметката се предвиждаше приходите да са 51,4 млрд. евро, а разходите - 55,09 млрд. евро. Очакваше се дефицитът да е 3%, а минималната работна заплата да стане 620 евро. С 2% се увеличаваше осигурителната вноска за пенсии, а данъкът върху дивидента се качваше от 5 на 10 на сто.

