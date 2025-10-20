Мика Зайкова: Един литър мляко, който купуваме от производителя за най-много левче, като идем в магазина, хем разредено, хем е над 3 лева

Кадър БНТ

Произведени в България стоки се продават на по-ниски цени в Англия и държави от Западна Европа, отколкото у нас. За това сигнализира пред „Телеграф“ икономистът и бивш депутат от парламентарната група на „Има такъв народ“ Мика Зайкова.

„Имам приятел професор в Англия, който казва, че стоките, които там внасят от България, са по-евтини, отколкото тук. Същото е във Франция и в Германия.

Извинявай, ама имам приятели навсякъде и те ми казват. Питат ме: Абе каква е тая скъпотия при вас? А при нашите ниски доходи имаме конвергенция на цени, а не и на доходи с Европа. Това е“, коментира Зайкова.

„За контрола на цените у нас се разчита на пазара. Хубаво, но това работи, когато пазарът не е хванат в примката на спекулации и корпоративни договорки. Един литър мляко, който купуваме от производителя за най-много левче, като идем в магазина, хем разредено, хем е над 3 лева. Не 100, а 300 процента са по-високи цените.

И какво направиха? От 8 август търговците трябваше да обявят цените в лева и евро. И от 8 август до 8 октомври контролните органи само наблюдаваха как тия си вдигат цените. Без да ги санкционират, без да ги питат защо.

Щели от 8 октомври да им искат мотиви, аджеба, защо вдигат цените. Абе каква е тази тъпотия, с извинение за израза! Имаме КЗК, КЗП и други контролни органи. Те веднага трябваше да питат търговците какво правят и може ли да плащат на нашите производители жълти стотинки, а така да продават“, коментира още икономистът.

„Разправят, че била поевтиняла малката кошница с един лев. С какво я сравняват? С борсовите цени, а не гледат какво е накрая на пътя на стоките, там, където българинът купува. Той купува на безумни цени“, добави още Зайкова и изрази надежда, че приемането на еврото от догодина може да ни донесе инвестиции.

„Влизайки в еврозоната и под егидата на Европейската централна банка, има гаранция, че няма да правим тъпотии с бюджетите си и че няма да се изхвърляме и няма да повишаваме драстично дефицита. Макар че всички го повишават, но мисля, че ние на касова основа ще се съберем в 3%.

Но тогава има шанс големи инвеститори да дойдат в България. Освен това не забравяйте програмата за отбрана. Ние имаме добра отбранителна индустрия, макар че общо в машиностроенето и промишлеността има спад.

Надявам се, че с поръчките по общата отбрана от тия 800 милиарда нещо ще влезе и в България и ще може и ние да припечелим нещо от това“, каза още експертът.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!