Мика Зайкова: И да умреш, твоите близки много трудно ще те погребат, защото 100% са вдигнати държавните такси за погребение

Кадър БНТ

Икономистът Мика Зайкова, известна със своите безкомпромисни и остро социални коментари, направи поредния си силен анализ на икономическата ситуация в страната пред Блиц.

В типичния си стил, тя не спести критики към новия бюджет, данъчната политика и модела на поведение на българския бизнес.

Зайкова директно заяви, че докато 90% от хората едва свързват двата края заради ценови шокове, бизнесът предпочита да тегли дивиденти за „екзотични екскурзии с дами“, вместо да реинвестира.

Тя е категорична, че „времето на плоския данък отдавна е отминало“ и настоява за незабавно въвеждане на прогресивен данък и данък „богатство“.

Ето какъв анализ направи Мика Зайкова пред медията ни:

„Много проблемен бюджет“ и липса на визия

„Много проблемен бюджет, защото всички са се съсредоточили върху доходите на хората“, казва икономистът. Според нея в държавните финанси липсва реформа, а акцентът е изместен единствено върху увеличението на минималните заплати и пенсиите, без да се търси дългосрочно решение.

„Необходимо е да има реформи и да се редуцира администрацията, да се намалят министерствата, но това трябва да стане след внимателен анализ“, подчертава тя.

Зайкова е категорична, че преди да се прави бюджет, трябва да се извърши секторен анализ, който да покаже реалните проблеми и нужди:

„Не можеш да съкратиш администрация без дигитализация. Това иска време и планиране.“

Бизнес субсидии срещу "пари под масата"

Зайкова атакува остро начина, по който се разходват публични средства, като посочи липсата на дебат по ключов въпрос:

„Извинявайте, обаче защо никой не обелва дума за субсидиите, които бизнесът получава за ток? Досега всички фирми получаваха субсидии, ако са плащали ток над 180 лв./МВтч., а сега се получават над 240. Това отива някъде 2-3 милиарда. За това никой не говори – нито синдикати, нито бизнес.“

Тя директно свърза тази политика с ниския данък върху дивидентите (5%) и процъфтяващата сива икономика.

„Мислите ли, че само с 5% увеличение на данъка върху дивидента могат да спрат сивата икономика и тези, които плащат под масата? Не, аз мисля, че този данък трябва да бъде увеличен най-малко на 20%, за да ги засегне. Ако парите от печалбата ги слагаха в социални разходи, за да се повишава износът – добре. Само че те предпочитат да взимат дивиденти за екзотични екскурзии с дами. Извинявам се, но е така.“

Според нея, първата грижа на всяко правителство трябва да бъде намаляването на сивата икономика, като им "резнат дивидентите", за да не дават пари под масата.

Краят на плоския данък

Централна тема в анализа на икономиста е необходимостта от коренна промяна на данъчната система.

„Мисля, че времето на плоския данък отдавна е отминало. Ако погледнете и през 2025 година, това, което взимат от доходите, е повече от това, което взимат от корпоративния данък. Плоският данък натоварва бедните. Тежестта на облагането пада върху нискодоходните групи.“

Решението според нея е преминаване към прогресивна система, използвана в целия Европейски съюз.

„Времето на подоходния данък е дошло, защото ако не беше добър данък, нямаше да го ползва цяла Европа. В някои страни в ЕС има данък „богатство“ за физически лица. Например в Испания, Нидерландия, Швейцария. Тоест хора, които печелят много пари, се облагат с допълнителен данък. Айде да си направим една подоходна данъчна система.“

Зайкова беше категорична, че замразяване на пенсии и заплати е невъзможно, тъй като „въпреки огромния ръст на доходите, България е с най-ниските заплати, най-ниската пенсия“.

Тя посочи огромната разлика между реалността и политическите заявки, като даде пример с минималната заплата, която се предвижда да стане 1213 лв., при реална издръжка на живота от 1597 лв.

„Има хора, които трябва да раждат и да отглеждат деца, а това е сложно и трудно. И иска много разходи.“

В същото време инфлацията и държавните такси изяждат доходите на хората:

„Увеличиха ли водата? Увеличиха я с 22% някъде. Увеличиха ли тока? Да. Самата държава вдигна държавните такси двойно. И да умреш, твоите близки много трудно ще те погребат, защото 100% са вдигнати държавните такси за погребение. Това е непосилно. Това кара хората да взимат бързи кредити и да задлъжняват.“

Според нея, 700-800 милиона, извадени „изпод дюшеците“, не са пари на цялата държава, а „на една шепа хора“, докато 80-90% от населението не смогва да си плати месечните такси.

„Имаме конвергенция на цените, особено на хранителни стоки и лекарствата, са колкото във Франция, Англия. Имаме доближаване на разходите, но нямаме доближаване на доходите.“

Реформи: От дигитализация до тавана на осигуровките

Според Зайкова, преди да се прави бюджет, е нужен секторен анализ. Тя защити капацитета на администрацията, като коментира: „Понеже непрекъснато твърдят, че правителството няма капацитет... не е вярно! Там е Кирил Ананиев, който е направил хиляди бюджети... той разбира, за разлика от Асен Василев.“

Тя подчерта, че реформи са нужни, но след анализ: „Не можеш да съкратиш администрация без дигитализация.“

Икономистът предложи и ключова реформа в осигурителната система, препоръчана от МВФ и Световната банка:

„Мисля, че най-правилното... е да не увеличаваме вноската като процент, а да махнем максималния осигурителен доход. Тогава всеки ще се осигурява на действителните пари, които получава. Вярно е, че чорбаджиите не са съгласни, защото плащат 60% от вноската, но така ще има по-бързи приходи.“

Българинът няма финансова грамотност

В края на анализа си Мика Зайкова обърна внимание и на липсата на финансова култура у населението, която води до грешни решения в условията на ниски лихви.

„Да отделиш много пари за депозит е грешка, понеже лихвите са ниски... Българинът няма финансова грамотност. Хората или ги вкарват в депозит, или купуват апартаменти. Сега предстои преоценяване на жилищната собственост и... данъците ще се вдигнат.“

Тя посъветва 50% от спестяванията да се инвестират, макар и внимателно, в по-нерискови операции, където има добра доходност.

