Мика Зайкова към пенсионерите: Не се плашете от еврото

С наближаването на въвеждането на еврото от 1 януари пенсионерите у нас изразяват сериозни притеснения за поскъпване и социална нестабилност. Но дали тези страхове са обосновани? По темата говори финансистът и бивш депутат Мика Зайкова.

„Пенсионерите да не се плашат от еврото - страхът идва от спекулата, не от валутата. Промяната на лева с еврото е само смяна на разплащателната единица, към която сме вързани от много години – първо чрез германската марка, а после чрез валутния борд към еврото,“ обяснява Зайкова пред ПИК.

Тя подчертава, че повишението на цените не е директно свързано с въвеждането на еврото, а се дължи по-скоро на спекулативни практики и картелни споразумения на пазара.

Финансистката посочва, че разминаването между официалната статистика за инфлацията и реалното поскъпване се дължи на факта, че държавните данни отчитат цените на борсите, а не тези в търговските обекти, където вече се наблюдават повишения още преди август.

По отношение на пенсиите и комуналните услуги Зайкова изтъква, че увеличението на тока и парното от 1 януари не съвпада със закъснялото повишение на пенсиите от 1 юли. Тя напомня, че пенсиите са въпрос на държавна политика и се финансират не само от осигурителния фонд, а и с пари от държавния бюджет, което създава сериозен дефицит и тежест върху бъдещите поколения.

„Минималната пенсия не може да бъде под прага на бедността и според мен трябва да се доближи поне до 75% от минималната работна заплата,“ коментира Зайкова, като изразява загриженост за нарастващата разлика между старите и новите пенсии и напрежението, което това поражда в обществото.

По въпроса за увеличаване на пенсионната възраст и вноските Зайкова е категорична, че България е сред страните с най-кратка продължителност на живота, което прави подобни мерки неадекватни. Тя критикува сегашната система на пенсионни вноски, като смята, че те трябва да бъдат преразгледани и увеличени, за да се намали натискът върху бюджета.

Накрая Зайкова отправя критика към държавата за липсата на ефективни мерки срещу спекулациите, които допринасят за поскъпванията и засягат най-вече най-уязвимите – пенсионерите.

