Микел Артета: Много съм щастлив

24.12.2025 / 09:41 0

кадър: Х

Микел Артета, мениджър на Арсенал, беше много щастлив от класирането на тима за полуфинал в турнира за Купата на Лигата в Англия, известен още като "Карабао Къп". 

"Артилеристите" надиграха след драма Кристъл Палас и си осигуриха среща с Челси в битка за големия финал. 

"Много съм щастлив, че се класирахме за полуфиналите. Изправихме се срещу отбор, срещу когото е изключително трудно да се създават голови положения. Ние обаче създадохме много и трябваше да отбележим повече голове“, заяви Артета.

"Когато не успееш да направиш резултата по-комфортен, такива неща се случват. През второто полувреме съперникът заигра по-агресивно, но като цяло това е още една победа и съм много доволен“, добави той, предаде "Фокус".

"Габриел Мартинели не можа да продължи, затова се наложи да го заменим“, сподели испанският специалист по отношение на контузията, която получи бразилеца в мача.

