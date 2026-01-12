Микроби в кората на дърветата подпомагат климата

Снимка: Пиксабей

Учени в Австралия са установили, че кората на дърветата е дом на трилиони микроби, които допринасят за премахването на парникови и токсични газове от атмосферата, съобщи Синхуа.

Откритието посочва скритата полза за климата, която надхвърля добре познатата роля на дърветата да абсорбират въглероден диоксид чрез листата си, се посочва в прессъобщение на австралийския университет „Монаш“.

Петгодишното изследване, публикувано в списание Science, показва, че микробите, обитаващи кората на дърветата, консумират метан, водород, въглероден оксид и някои летливи съединения, отделяни от самите дървета, отбелязва БТА.

„Всяко дърво е дом на трилиони микробни клетки по кората си, но тяхното съществуване и роля са били пренебрегвани в продължение на десетилетия“, казва Боб Лиун от Института за биомедицински открития (BDI) към университета „Монаш“, съавтор на проучването.

Друг от авторите - Люк Джефри от университета „Садърн Крос“, отбелязва, че общата площ на кората на дърветата по света е сравнима с „всички седем континента, взети заедно“, като микробната активност потенциално премахва милиони тонове климатично активни газове годишно.

Изследователите са взели проби от дървета в Източна Австралия и са използвали геномни и биогеохимични методи, за да установят как микробите усвояват тези газове.

Според съавтора професор Крис Грининг от BDI, дърветата, в чиято кора живеят най-активните газопоглъщащи микроби, могат да бъдат приоритетни при проекти за презалесяване и градско озеленяване.

Тези микроби не само ограничават газовете, влияещи върху климата, но и допринасят за пречистването на токсични замърсители като въглеродния оксид, като по този начин подобряват качеството на въздуха, обобщава Грининг.

