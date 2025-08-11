Микроби в крайбрежните пясъци могат да попречат на борбата с климатичните промени

Снимка: Пиксабей

Австралийски учени предупреждават, че произвеждащи метан микроби в наситените с кислород крайбрежни пясъци представляват значителна, но незабелязана заплаха за постигането на климатичните цели, тъй като отделят един от най-силните парникови газове, съобщи Синхуа.

Откритието може да промени разбирането за океанските емисии от парникови газове, опровергавайки предположението за формирането на метан в морето и може да има „големи последици за моделирането на климата и отчитането на въглерод“, се посочва в изявление на австралийския университет „Монаш“.

Според проучването аеротолерантните метаногени могат да процъфтяват в динамичната крайбрежна среда и да произвеждат метан чрез метаболизъм на съединения, които се отделят от разлагащите се водорасли и морски треви, дори и в присъствието на кислород, информира БТА.

Досега учените смятаха, че производството на метан става само в среда, в която липсва кислород, казва професор Перан Кук от „Монаш“, основен автор на проучването, публикувано в Nature Geoscience.

Работейки с Университета на Южна Дания, учените проучили заливите „Порт Филип“ и „Уестърнпорт“ в австралийския щат Виктория, както и местообитания в Дания, като изолирали два нови щама метаногени, които били способни да се възстановяват бързо и да произвеждат метан след излагане на кислород.

„Нашите проучвания показват, че пропускливите пясъчни брегове, които представляват половината от континенталните граници в света, могат да допринасят много повече за глобалните емисии на метан, отколкото се смяташе преди“, казва Кук.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!