Микробус блъсна и уби 74-годишен мъж край шуменско село

Снимка: Булфото

Мъж на 74 години, от шуменското село Струйно, е загинал при пътнотранспортно произшествие тази сутрин, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Шумен.

Малко след 6:15 ч. в дежурната част на ОД на МВР – Шумен е приет сигнал от 45-годишен мъж за инцидент на изхода на село Струйно, в посока към Разград. Мъжът съобщил, че е управлявал микробус и може би е ударил човек, който вървял по пътното платно.

Към мястото на произшествието са насочени екипи на полицията и Спешна помощ. Установено е, че в крайпътна канавка лежи мъж, без жизнени показатели. Изяснена е самоличността му, мъжът е на 74 години от село Струйно.

Водачът на микробуса, 45-годишен мъж от Шумен, е правоспособен, тестван е за алкохол и наркотични вещества. Пробите му са отрицателни. Извършен е оглед. Образувано е досъдебно производство, допълниха от пресцентъра на ОД на МВР.

Както БТА информира, полицейска операция срещу водачи, употребили алкохол или наркотични вещества, е в ход в Шуменско днес. Общо 942-ма водачи на автомобили бяха проверени в Шуменско в хода на специализираната полицейска операция от 15 ноември до 30 ноември за контрол над шофьорите за шофиране след употреба на алкохол или наркотични вещества.

