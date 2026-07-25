Микробус и камион се сблъскаха на магистрала "Тракия"

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Тази сутрин тежкотоварен ТИР и микробус претърпяха пътнотранспортно произшествие на автомагистрала "Тракия" в района на град Сливен, предизвиквайки временни ограничения на трафика в посока столицата.

Инцидентът е настъпил при 248-ия километър на високоскоростния път в платното за движение към София. Според първоначалната информация няма данни за сериозно пострадали хора, но са нанесени значителни материални щети по двете превозни средства. Ударът между тежкотоварния ТИР и микробуса е наложил спешна намеса на компетентните органи за обезопасяване на участъка, пише dunavmost.com.

Непосредствено след катастрофата се е наложило временно ограничаване на преминаването в изпреварващата лента, за да се извършат необходимите огледи и да се разчисти пътното платно.

"Към този момент трафикът се осъществява нормално", съобщават официално от Агенция "Пътна инфраструктура", уверявайки водачите, че преминаването през участъка вече е напълно свободно. Кадрите от мястото на инцидента, направени от очевидци, показват пораженията по катастрофиралите автомобили преди тяхното преместване.

Редактор "Екип на Петел",

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