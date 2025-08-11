Микросметище се образува на улица "Мадара" във Варна
11.08.2025 / 15:06 1
Кадър Читател на Петел
На ул. Мадара 26 до детска кухня и детска площадка се образувало микросметище.
"Бихте ли съдействали към район Приморски да вземат някакво отношение?, пише читател на "Петел".
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!