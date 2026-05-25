Мила Роберт: Това, което Дара направи, никой друг не може. Тя трансформира света и постави България на картата

Снимка: Булфото

Певицата Мила Роберт коментира представянето на България на „Евровизия“ и сподели подробности за новата си песен и връзката си с музиканта Бенджи.

Тя разкри, че текстът на новия ѝ проект е създаден преди три години по време на творчески лагер в Равда, но едва сега е настъпил подходящият момент за неговото издаване. Подобна е и историята на хита на Дара „Бангаранга“, който също е написан преди три години, но на лагер в Боровец.

Мила Роберт говори открито и за партньора си Бенджи, с когото творят музика заедно от четири години. Тя го описа като свой най-добър приятел и гениален музикант, с когото са на една вълна.

„Чувстваме се като извънземни, които са дошли на Земята и трябва някак да издържат“, сподели с усмивка тя. Въпреки силната си връзка, двамата не живеят заедно, тъй като ценят личното си пространство и не искат да се обвързват с битови изисквания.

По повод успеха на Дара на „Евровизия“ Мила призна, че конкурсът ѝ се струва „малко кичозен“ и не го следи с интерес. Въпреки това тя е била изключително развълнувана за българското участие и е следила само резултатите.

„Това, което Дара направи, никой друг не може да го направи. Тя трансформира света и постави България на картата“, категорична бе Роберт.

Певицата изрази съжаление, че Дара е била изпратена от едва десетина души на летището, а при завръщането си е посрещната от хиляди. В този контекст тя цитира думите на Васил Левски: „Ако спечеля, печеля за цял народ - ако загубя, губя само себе си“.

Коментирайки организацията около българското участие, Мила Роберт се позова на националния девиз „Съединението прави силата“. В отговор на закачка певицата цитира Апостола, певицата отвърна с чувство за хумор: „Ще изляза патриот веднъж в крайна сметка“, написаха от woman.bg.

