Мила Роберт измисли алтернативно хоро

Мила Роберт дойде да представи новата си песен в „Преди обед” по bTV и вдигна на крака водещите Яна Донева и Петър Дочев. Тримата тропнаха танца, който е заснет в клипа на потенциалния хит „Повода си ти”.

„Това е алтернативно хоро, много лесно се учат стъпките, очаквам да се появи по сватби и кръчми”, обяви певицата. Тя каза също, че основните движения били измислени от хореографа Кристиан, с който бяха двойка в „Денсинг старс”, който е и централен образ в новото музикално видео.

Мила Роберт се появи в ефир в блуза с надпис „Свобода”, което накара водещият Петър Дочев да ѝ задава въпроси за политика и гражданска активност. Оказа се, че надписът е по-скоро реклама на предишната песен на певицата, която носи това име.

„Би било добре вместо от „Ергенът” да се интересуваме от политика. Защото всичко е политика”, заяви Мила Роберт.

