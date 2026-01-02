Милан поведе на Каляри в началото на второто полувреме

кадър: Макс спорт

Каляри и Милан играят при 0:1 в откриващия мач от 18-ия кръг в италианската Серия А. Двубоят е и първи за настоящата 2026 г. на Ботуша. Гостите водят след гол в началото на второто полувреме, който бе отбелязан от Рафаел Леао (50').

Срещата има значение за отборите от двете страни на таблицата.Ситуацията на върха в Ботуша е една от най-заплетените от топ 5 първенствата в Европа. "Росонерите" стартират вечерта на второто място с възможност да изместят от върха градския си съперник Интер за следващите 48 часа, като в битката за "Скудетото" яростно залепен е и шампионът Наполи. Междувременно Ювентус и Рома продължават да поддържат добро темпо и все още са скрити фаворити за титлата в "Калчото", така че грешна стъпка на Макс Алегри и копмания ще зарадва цели четири отбора, предава Спортал.

Каляри от своя страна се откъсна от зоната на изпадащите на психологически добра граница от 6 точки. Въпреки това Сардинци имат мач повече от първия под чертата Верона, което запазва опасно близката дистанция спрямо тройката на дъното.

