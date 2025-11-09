Милан загуби ценни точки в зрелище с Парма

кадър: Макс спорт

Милан пропусна да излезе поне временно еднолично начело в Серия А, след като пропиля два гола аванс и завърши 2:2 при гостуването на Парма в много атрактивен мач от 11-тия кръг на стадион "Енио Тардини".

"Росонерите" имаха комфортната преднина след попадения на Алексис Салемакерс (13') и Рафаел Леао (25'-дузпа), като 11-метровият наказателен удар бе изработен отново от белгиеца, предаде Спортал.

След това обаче тимът на Масимилиано Алегри сякаш си помисли, че си е свършил работата и бе наказан. Адриан Бернабе върна едно попадение за домакините в продължението на първата част (45+1'), а Енрико Дел Прато изравни с гол в 62-рата минута в много силното второ полувреме за Парма. Двубоят бе изключително атрактивен, с високо темпо и много положения и за двата отбора, които могат да съжаляват за равенството.

Така Милан записа четвърто равенство в последните си шест двубоя в Серия А и макар и без загуба в тях, "росонерите" загубиха нови ценни точки. Добрата новина за Алегри е, че през втората част след месец отсъствие в игра се появи възстановеният Кристиан Пулишич.

По този начин Милан се изравни на върха с лидера Наполи, който обаче е с мач по-малко. Парма пък показа много дух и можеше да направи и пълен обрат. "Дуковете" все пак нямат победа в последните си вече шест мача и продължават да са опасно близко до зоната на изпадащите, но със сигурност ще извлекат позитиви от срещата.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!