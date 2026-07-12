Миланов: Много въпроси трябва да бъдат изяснени, преди да се говори за имунитета на Пеевски

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Много въпроси трябва да бъдат изяснени, преди да се говори за сваляне на имунитета на Делян Пеевски. Това коментира в предаването „На фокус” Румен Миланов, депутат от „Прогресивна България” и председател на Комисията за контрол на службите.

„Когато говорим за сваляне на имунитет, в случая на г-н Пеевски, основният въпрос е каква е престъпната дейност. Тези пътувания показват косвени зависимости. Това не е случайно. Но основният въпрос е да се прецени и докаже престъпна дейност. Мисля, че в тази посока работи МВР - има ли престъпление, в какво се състои то, дали става дума за пране на пари и т.н. Няма да навлизам в тези детайли. Трябва да се провери и дали правилно са отразени данъчните декларации, наличните приходи и разходи. Има много въпроси, които трябва да бъдат отразени, за да може да се говори за сваляне на имунитет", каза Миланов.

Относно заобикалянето на санкциите „Магнитски”, Румен Миланов каза, че той няма пряка юрисдикция в Европа и страната, но има косвена. По думите му санкционираните по него не могат да имат сметки в банки, които работят с щатски долари. „Именно на тази основа те могат да бъдат санкционирани от Министерството на финансите на САЩ. Актовете по закона „Магнитски” са административни, не съдебни. Те могат да бъдат обжалвани”, каза Миланов.

Запитан как работи новото правителство с прокуратурата, той каза, че е рано да се каже. „В прокуратурата има хора, които са зависими, но има и много почтени прокурори. Тук е въпросът кой ще надделее – почтеността или зависимостта”, коментира депутатът.

„Контролът върху прокуратурата, трябва да се активира”, каза Миланов.

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По думите му процесите около проекта започват преди 2023 г. с изкупуване на имоти. След това има проблеми с устройствените планове. „Целият този процес е подготвян от далеч, допуснати са административни нарушения. Започва строителство, сеч”, каза Миланов.

По думите му няма мотиви за отмяната на заповедта на шефа на ДАНС за експулсиране на собственика на КУБ Олег Невзоров. Бившият шеф на агенцията не си спомнял защо. „На това му казваме, че явно има телефонно право на някой. Ще видим всичко ще се разбере”, каза Миланов.

Редактор "Екип на Петел",

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