Миланов: Всички знаят класата на отборите, с които играем

Кадър Гонг

Георги Миланов призна, че той и съотборниците му в националния отбор трябва да понесат отговорността за тежките поражения с по 0:3 от Грузия и Испания, съобщава Гонг.

„Първите 10–15 минути бяха равностойни, имахме положения, но техният вратар спаси. Ако беше гол, щеше да има повече увереност в нас. Трябва да си поемем отговорността и не можем да се сърдим на никого“, каза Миланов.

Халфът призна трудностите в групата: „Всички знаят класата на отборите, срещу които играем. Дали си млад или стар, когато допуснеш грешка, е неприятно. На моменти ни пада гарда, когато мачът върви в определено русло.“

„Положително от тези загуби няма как да има. Правим всичко възможно, но когато загубиш, не е приятно“, завърши Миланов.

