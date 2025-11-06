Милен, който постави рекорд в името на детето си: Надежда има

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Милен Шидеров от Сливен постави рекорд като направи 12 слизания и качвания за 24 часа на Хайдушката пътека в Балкана. Зад неговия ракорд стои голяма лична кауза. Той събира пари, с които да помогне за лечението на 9-годишния си син, който е с три различни диагнози. Таткото се надява, че с добра диагноза и терапия детето му ще успее да проговори и да се обслужва само.

Габриел има три болести - заболяване на главата, епилепсия и аутизъм. Има надежда. Другата седмица отиваме в Турция, където ще прекараме няколко дни, за да се установи каква сума ще трябва да бъде събрана за лечение. Ще му се прави ядрено-магнитен резонанс и оттам - насетне и други изследвания, коментира Милен пред Нова тв.

Аз поставих рекорда с благотворителна цел. Този рекорд е бил поставян преди 25 години от Васко Гюзела. Преди 2-3 дни аз го подобрих заради сина си, коментира той.

Денивелацията, която претърпях през тези 12 качвания и слизания са равносилни на изкачването на Еверест. Тежко е, но вярвах в Господ и вървях напред, не исках да спирам, за да мога да събера пари за лечението на Габриел, посочи той.

Два месеца всеки ден в 5 часа съм ставал да тренирам нагоре-надолу в Карандила, без почивен ден и после на работа, разказа Милен.

Последната отсечка я направих най-бързо - за 38 минути се качих и за 30 минути слязох, посочи той.

Сега като знам, че има възможности, че има и добри хора, които пхомагат, се надявам лечението в Турция да мине успешно и парите, които трябва да бъдат събрани, да стигнат да покрием сметката, коментира той.

Този рекорд бих го подобрил след време, но ако е в името на моето дете. Между 9-ото и 10-ото качване и слизане от денивелацията започнах да получавам халюцинации - привиждаха ми се змии и гущери, но това беше само игра на ума ми. Може би се получи от недоспиване и умора, посочи той.

Благодаря на всички, които се включиха в моята кампания. Събрахме доста пари, вярно, че не са достатъчни, но съм благодарен на всички. В момента имаме пари да отидем в Турция и да започнем процедурите за оздравяването на Габриел, разказа човекът.

