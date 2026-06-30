Милен Драгиев е новият търговски директор на „Девин“ ЕАД – лидер на пазара на минерална и изворна вода в България.

Кадровата промяна е в отговор на динамиката на пазара за бързооборотни стоки, като новият търговски директор ще работи приоритетно за разширяване на присъствието на DEVIN в стратегически канали и за повишаване на ефективността и дигитализацията, включително системното внедряване на решения с изкуствен интелект в търговските процеси.

„Да стана част от екипа на „Девин“ ЕАД на позиция „търговски директор“ за мен е голяма чест и отговорност“, изтъква Милен Драгиев. „Според моето мнение „Девин“ е в челната тройка на най-добрите компании в областта на производството и търговията с бързооборотни стоки в България и това е основната причина да приема това ново предизвикателство. В живота си предпочитам да постигам сделки, а не да поставям задачи или да влизам в конфликти. Неслучайно любимата ми сентенция като родител и мениджър е английската поговорка „Можеш да заведеш кон до водата, но не можеш да го накараш да пие“.

Професионалният път на Милен Драгиев започва през 1998 година като търговски представител. В следващите двадесет години преминава през почти всички стъпки в търговската кариера – супервайзор, канален мениджър, национален мениджър, дивизионен мениджър. За периода 2018 – 2026 г. развива успешна кариера като обучител и консултант в областите управление на хора и екип, продажби и преговори.

Редактор "Екип на Петел",

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