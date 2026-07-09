Милен Керемедчиев: България не е заявявала, че ще блокира 21-вия пакет санкции на ЕС

кадър: Нова телевизия

България не променя позицията си по отношение на Украйна и продължава да подкрепя Киев както финансово, така и чрез военно-техническо сътрудничество. Това заяви в предаването „Здравей, България“ бившият заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев.

По думите му изказванията на президента Румен Радев по време на срещата на НАТО в Анкара са били интерпретирани погрешно. „При по-повърхностен прочит може да остане впечатлението, че президентът говори едно в България и друго в чужбина, но при по-задълбочен анализ такава тенденция не се вижда“, коментира Керемедчиев.

Той подчерта, че България продължава да изпълнява ангажиментите си към Украйна, като не е отменен десетгодишният договор за сътрудничество между двете държави, а страната ни продължава да продава оръжие на Киев и да развива съвместни проекти в енергетиката.

Според дипломата няма основания България да бъде сравнявана с Унгария по отношение на санкционната политика спрямо Русия. „България не е заявявала, че ще блокира 21-вия пакет санкции на Европейския съюз. В момента текат консултации между държавите членки, а не процедура по налагане на вето“, каза той.

Керемедчиев коментира и промяната в отношенията между президента на САЩ Доналд Тръмп и украинския държавен глава Володимир Зеленски. По думите му новият тон на Вашингтон е резултат от осъзнаването, че Русия не проявява готовност за реални мирни преговори.

„Явно след последния разговор с Владимир Путин Тръмп се е убедил, че Русия в момента не желае да води преговори“, заяви бившият заместник-външен министър.

Той отбеляза, че Украйна значително е увеличила отбранителния си потенциал и вече разполага със сериозен собствен военнопромишлен капацитет. „Над 800 предприятия в Украйна произвеждат дронове и виждаме как те поразяват цели на хиляди километри навътре в Русия“, посочи Керемедчиев.

По повод решението на НАТО да отпусне 70 млрд. евро военна помощ за Украйна през 2026 г., дипломатът заяви, че европейските държави поемат все по-голяма роля в подкрепата за Киев.

Коментирайки темата „Магнитски“, Керемедчиев изрази очакване по-активното сътрудничество между българските и американските власти да доведе до по-ефективно прилагане на санкциите. „Многократно съм определял закона „Магнитски“ като финансов COVID - ако преведеш средства на санкционирано лице, рискуваш сам да попаднеш под ограниченията“, обясни той.

Според него при стриктно прилагане санкциите могат да имат изключително тежък ефект върху засегнатите лица и свързаните с тях финансови мрежи.

Редактор "Екип на Петел",

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