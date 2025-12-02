Милен Керемедчиев: Не чух нищо ново в речта на президента

Кадър Евроком

„Не чух нищо ново в речта на президента. Очаквах да е много по-рязък, защото това чувахме в предходни негови изказвания. Той за пореден път иска да затвърди своята позиция на основен опонент на това управление.“ Това каза международният анализатор Милен Керемедчиев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Керемедчиев припомни, че заедно с свои колеги е подписал преди около седмица отворено писмо, в което се настоява правителството да промени параметрите на бюджета за 2026-а година.

Той посочи, че неговият протест се е изразил по този начин.

Според госта настоящото управление ще издържи поне до началото на следващата година, за да влезем с редовно правителство в еврозоната.

